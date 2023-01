Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa, tragedia a Biella

Tragedia nella prima serata di oggi, 11 gennaio, a Biella. Un uomo di circa 55 anni è stato trovato privo di vita dentro il suo alloggio.

A lanciare l’allarme, poco dopo le 18.30, un familiare che, stando alle prime ricostruzioni, non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con lui da qualche giorno. Sembra, inoltre, che non si fosse presentato al lavoro. Da lì la preoccupazione e la chiamata al 112.

In breve tempo gli agenti di Polizia si sono precipitati sul posto, assieme ai Vigili del Fuoco e al 118. Una volta all’interno dell’appartamento, la terribile scoperta: il personale sanitario non ha potuto far altro che costatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali.