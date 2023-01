È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per arginare la fuga gas segnalata dai residenti di un condominio. È successo ieri sera, 10 gennaio, in via Lorenzo Cucco di Chiavazza, a Biella. Sembra che la perdita provenisse da alcuni fornellini. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'elettrodomestico.