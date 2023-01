Biella, la Polizia sanziona un bar del centro per prodotti scaduti

Nell’ottica di una più ampia attività diretta alla prevenzione e al contrasto di illeciti amministrativi in materia di somministrazione di bevande e alimenti, gli operatori della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno predisposto accurati e mirati controlli in alcuni bar del centro cittadino, estesi altresì alla verifica circa la regolarità della licenza in possesso dei titolari.

L’attività è sfociata nella duplice contestazione amministrativa nei confronti di un noto bar del centro biellese consistente nella sanzione da euro 1000 a euro 6000 per la conservazione presso le celle frigorifere di generi alimentari decorsi di validità, e la sanziona da euro 500 a euro 2700 per la mancata esposizione del cartello orario. Il medesimo bar era già stato oggetto di precedenti segnalazioni da parte dei residenti a causa degli schiamazzi degli avventori in tarda notte.