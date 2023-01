Ancora caprioli sulla strada, scontro con auto a Gaglianico

Non ci sarebbe alcun ferito nel sinistro stradale avvenuto intorno alle 8.40 di ieri, 10 gennaio, a Gaglianico. Stando alle informazioni raccolte, un capriolo è stato centrato in pieno da un'auto in transito dopo esser spuntato all'improvviso in mezzo alla carreggiata. Sul posto la Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi.