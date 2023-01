65enne confuso disturba passanti e visitatori, al Santuario di Oropa arrivano i Carabinieri

Era trasandato, in evidente stato confusionale il 65enne senza fissa dimora che avrebbe cominciato a disturbare passanti e visitatori al Santuario di Oropa. L'uomo è stato raggiunto dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri, e trasportato in ospedale per le cure del caso. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio.