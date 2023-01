Presepe Gigante di Marchetto, volontari soddisfatti: “Successo non solo nei numeri. Ma vero momento di condivisione”

La Pro Loco di Mosso saluta il Presepe Gigante di Marchetto con un ringraziamento a volontari e tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. “Un ringraziamento aggiuntivo va anche ai ragazzi delle scuole medie che hanno reso speciale l’accoglienza dei visitatori – spiegano - Il giorno dell’Epifania, venerdì 6, è stato quello di maggior affluenza con la partecipazione di moltissime persone del Biellese ma anche bus organizzati da Genova”.

L’organizzazione del Presepe Gigante sottolinea: “Il vero successo è stato l’arricchimento di chi ha partecipato. L’obiettivo dell’evento è sempre stato quello di far rivivere al pubblico l’atmosfera di una volta, l’affetto e la convivialità dei tempi passati, e di far immergere le nuove generazioni nella tradizione nonché di far avverare il sogno di diventare una statuina del presepe. La manifestazione vuole essere un momento di condivisione che ha colpito nel segno anche quest’anno”.

La Pro Loco non si ferma, anzi è già all’opera per il calendario 2023 e coglie l’occasione per invitare chi non avesse ancora visitato il Presepe Gigante a partecipare alla prossima edizione.