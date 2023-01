A Vigliano è tornata la Befana per la felicità dei bimbi

Da 15 anni, anno più anno meno, al mattino dell’Epifania, nella sede della Pro Loco di Vigliano in via Largo Stazione 14, arriva la Befana che porta le calze per i bambini. E anche quest’anno non è mancata.

Tra le 10 e le 12 di Venerdì 6 gennaio, circa 120 piccoli, accompagnati dai loro genitori, si sono riuniti nella sede sede della Pro Loco per ritirare la loro calza e farsi fotografare con la Befana, riscaldandosi con un po’ di cioccolata calda preparata dai volontari.

E’ così confermato il successo di questo evento che ormai fa parte della tradizione di Vigliano, ed è talmente atteso dai più piccini che nel 2020, anno in cui è stato annullato causa Covid, molti hanno scritto ai volontari rammaricandosi del fatto.