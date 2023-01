A Candelo si cercano 7 giovani per il servizio civile

Sono disponibili 7 posti per il servizio civile a Candelo: 2 posti presso il comune per lo sviluppo di progetti culturali, 2 posti in biblioteca e 3 in Pro Loco per lo sviluppo di attività ed iniziative turistiche. Le ragazze ed i ragazzi interessati, tra i 18 e i 28 anni, possono presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma online DOL (Domanda On Line).

I volontari saranno retribuiti, con un compenso di 444,30 euro mensili. Non sono richieste conoscenze o prerequisiti pregressi, ma solo voglia di fare e di mettersi in gioco. Per maggiori informazioni e per supporto nella presentazione della domanda: per i posti in comune scrivere all’indirizzo serviziocivile@ilfilodatessere.com o contattare i numeri 015 8353432 o 3662146994 Per i posti in Pro Loco scrivere all’indirizzo scnunplipiemonte@gmail.com o contattare il numero 015 2168255.