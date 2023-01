AVIS Valdilana annuncia le nuove date per le donazioni 2023

La sezione AVIS di Valdilana manda un caloroso ringraziamento ai suoi donatori, che nonostante le difficoltà del 2022 hanno permesso di chiudere l’anno in bellezza.

Insieme agli auguri per le scorse feste, AVIS ha colto l’occasione per annunciare le nuove date delle donazioni 2023: giovedì 12 e 26 gennaio; giovedì 16 febbraio; giovedì 16 marzo; giovedì 13 aprile; giovedì 11 e 25 maggio; giovedì 8 giugno; giovedì 6 e 20 luglio; giovedì 24 agosto; giovedì 28 settembre; giovedì 19 ottobre; giovedì 9 e 30 novembre; giovedì 14 dicembre. Per maggiori informazioni consultare il sito web https://www.avisvaldilana.it/