ABIO Biella, si cercano nuovi volontari

L’ospedalizzazione del bambino, soprattutto se molto piccolo è un’esperienza altamente traumatica. ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e sdrammatizzare l’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie. Così si è alla ricerca di volontari per ampliare il servizio di volontariato ABIO presso la Pediatria dell’Ospedale degli Infermi di Biella Per diventare volontari ABIO bisogna essere maggiorenni e frequentare un corso di formazione a frequenza obbligatoria, composto da 5 incontri in aula e 60 ore di tirocinio.

Nell’incontro informativo che precede l’inizio del Corso di Formazione si illustreranno struttura, scopi, attività dell’associazione ed i requisiti del volontario ABIO. L’incontro informativo si terrà giovedì 19 gennaio 2023 dalle 16 alle 18.30 presso il centro servizi di volontariato, in via Orfanotrofio 16, a Biella. Per partecipare è indispensabile iscriversi telefonicamente. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso. Informazioni: formazione.abiobiella@virgilio.it o 389 500 3101.