Salussola, lavori di potatura ai tigli sul sagrato della chiesa

A Salussola Monte termineranno oggi i lavori di potatura dei grandi tigli sul sagrato della chiesa parrocchiale. Ne dà notizia il parroco Lodovico De Bernardi: “Siccome tutti i rami verranno cippati, c’è la possibilità per tutti coloro che desiderano, di venire con un contenitore e portare a casa gratuitamente questo cippato, il quale ha una funzione di concime molto buono ed anche di riempimento delle aiuole per mantenere più umido il terreno. Coloro che desiderano possono contattarmi personalmente per accordarci sulle modalità”.