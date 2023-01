Candelo, in arrivo altre telecamere. Gelone: “L'obiettivo è la sicurezza”

Candelo sempre più sicura: al via l'installazione del secondo lotto dell'impianto di sorveglianza sul territorio comunale. Questo secondo lotto dell’impianto, i cui lavori sono già in corso, prevede la realizzazione di punti di controllo a completamento di quello già realizzato in via del Cervo e, precisamente, sulle vie Biella, Campile, Sandigliano, Resistenza e Castellengo. Un progetto importante, con un budget totale di 60mila euro: 20mila nel primo lotto e 40mila in questo secondo lotto.

Il sindaco Paolo Gelone commenta: "L’amministrazione comunale ha sempre evidenziato, nelle linee del proprio mandato, l'importanza dello sviluppo di politiche attive per la sicurezza urbana, per assicurare la sicurezza e la tutela della cittadinanza. Da qui l’ampliamento sul territorio dei sistemi di telecontrollo, con videocamere che via via stiamo collocando sul territorio".

Ogni punto di controllo è composto da una telecamera per rilievo e riconoscimento targhe e da una telecamera di contesto (sorveglianza ambientale, ovvero sorveglia in presa diretta la zona dove è posizionata). Con il completamento del sistema ora saranno controllate tutte le principali vie di accesso al comune di Candelo.

"Continueremo su questa strada: l'obiettivo è la sicurezza e questi strumenti sono importantissimi per le forze dell'ordine" conclude il sindaco "comunque senza dimenticare mai l'importanza della privacy". L’intera attività di videosorveglianza viene infatti sempre correlata da una serie di verifiche e di adempimenti al fine di assicurare il rispetto delle normativa, nonché delle direttive disposte dall’Autorità Garante della Protezione dei Dati.