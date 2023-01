Levriero scomparso a Pralungo, l'appello: “Aiutateci a trovarlo”

Acchiappalevrieri, associazione che cerca levrieri smarriti in tutta Italia, ha contattato la redazione di Newsbiella.it per condividere un appello molto importante: “Stiamo aiutando nelle ricerche di un levriero irish wolfhound scomparso da Pralungo in provincia di Biella in data 9 gennaio. È un cane molto grande quindi difficilmente passa inosservato. È molto socievole con le persone, si lascia avvicinare senza problemi. Se qualcuno l'ha visto, non esitate a contattarci ai numeri 328/406 2596 – 349/3407782”.