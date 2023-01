Le video-adozioni di News Biella: i pelosi di Miciolandia VIDEO

Ogni anno intorno ai 130.000 animali domestici, tra cani e gatti, vengono abbandonati in Italia, rischiando la morte per le strade delle nostre città nell’80% dei casi. Per fortuna a portare una scintilla di speranza ci pensano Associazioni, rifugi e canili i cui volontari si prendono cura degli animali abbandonati da padroni irresponsabili.

Tra questi abbiamo parlato con Lorella di Miciolandia, parte integrante dell’Associazione Legami di Cuore ODV. Miciolandia nasce come alloggio protetto, un appartamento di 95m2 in via Francesco Cabrio 38 a Biella dedicato esclusivamente ai mici. I volontari si occupano principalmente di rinunce di proprietà, ovvero di quei gatti le cui famiglie umane, per diversi motivi, hanno dovuto rinunciare a prendersi cura di loro. L’ambiente domestico in cui sono ospitati garantisce loro continuità in previsione di una futura adozione o, in alcuni casi, di ritornare ai loro proprietari precedenti. Oltre a questo, però, Miciolandia si appoggia anche ad una rete di volontari stallanti che accoglie i cuccioli nelle proprie case finché non ricevono i vaccini necessari per socializzare in sicurezza e per essere adottati.

Nel 2022 Miciolandia e Legami di Cuore ODV hanno ospitato più di 200 gatti e attualmente quelli ospitati a Miciolandia sono 13.

L’appartamento è aperto al pubblico il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17:30, altrimenti è possibile andare a conoscere i mici ospitati su appuntamento.

NERINA

Questa gattina di 12 anni è Nerina, in perfetta salute e sterilizzata.

Il suo papà umano ha dovuto rinunciare a lei per problemi di salute, perciò ora questa micia cerca una casa che la accolga.

E’ molto dolce e docile anche con gli sconosciuti, abituata alla vita in appartamento e assolutamente amante delle coccole.

Per maggiori informazioni su Miciolandia visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Miciolandia-337573193651940/ , oppure contattare tramite Whatsapp il numero 338 2884230

Per informazioni sulle altre iniziative di Legami di Cuore ODV, tra cui le loro raccolte fondi, visitare il sito web https://legamidicuore.it/ , oppure contattare il numero 347 4442897