“Tutto quello che il mondo social avrebbe potuto produrre positivamente viene trasformato in una ghigliottina”

Giovedì 5 gennaio il mio profilo INSTAGRAM “mariodenile” è stato hackerato.

Hanno trasformato il profilo in _.mariodenile cambiando contemporaneamente anche l’email ed il numero di telefono collegati per operare sullo stesso.

Ho ricevuto un messaggio da un mio contatto che mi richiedeva di copiare e inviargli un messaggio SMS che avevo ricevuto per dargli la possibilità di partecipare a un programma di influencer e dopo aver eseguito l’operazione non ho più potuto accedere alla pagina.

Ho provveduto immediatamente a fare denuncia alla Polizia Postale per segnalare il reato e che non ero più responsabile delle azioni che venivano effettuate in mio nome.

Ha mandato diverse email a Instagram all’indirizzo “Security@mail.instagram.com “ per comunicare la cosa ma senza alcun risultato.

Con le informazioni reperite in rete sto tentando di chiudere il profilo ma senza successo.

A oggi a distanza di più giorni l’hacker continua a infettare i miei contatti con lo stesso metodo e a mio nome richiede di partecipare a investimenti in bitcoin falsi.

Sto contattando tutte le persone che rischiano il disagio ma ricevo quotidianamente richieste di informazioni sui messaggi che gli arrivano dal mio profilo.

Drammaticamente nel 2023 devo constatare che tutto quello che il mondo social avrebbe potuto produrre positivamente viene trasformato in una ghigliottina da persone senza scrupoli e da una gestione degli stessi social che non ti mettono in condizione di poterti tutelare.

Dopo molte segnalazioni anche da parte di altre persone, a distanza di quasi una settimana, da Instgram l’unica risposta ricevuta è che stanno valutando il profilo ma senza effettuare nessuna azione.