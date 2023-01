A Strona ci si può collegare alla banda ultralarga

Da qualche giorno a Strona è possibile collegarsi alla banda ultralarga. Ne dà notizia il sindaco Davide Cappio: “Finalmente i cittadini di Strona potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH ( Fiber to the home) cioè con la fibra ottica direttamente nelle nostre case. Ognuno potrà contattare il gestore che vuole. La rete non è ancora completa al 100% dal momento che i lavori della seconda tranche verranno realizzati in un secondo momento. Tutti i civici, che vogliono collegarsi alla fibra ottica, devono verificare la copertura direttamente sul sito di Open Fiber, con cui il Comune ha collaborato attivamente in questo intervento”.