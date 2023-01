Un viaggio nella storia con le visite guidate al Santuario di Oropa

A seguito del successo di venerdì 6 e domenica 8 gennaio, continuano le visite guidate al Santuario di Oropa, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Le prossime visite guidate si terranno domenica 15 e 22 gennaio, con ritrovo alle ore 11 presso lo chalet per le informazioni turistiche davanti ai cancelli del Santuario.

Le guide accompagneranno i visitatori fino al chiostro sacro, passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Filippo Juvarra. La visita proseguirà nella Basilica Antica, per poi spostarsi negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti paramenti liturgici, documenti storici, dipinti, opere d’arte e le antiche tavolette votive conosciute come ex voto. Nel museo sono anche custoditi gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si susseguono dal 1620.

Per maggiori informazioni visitare la pagina Eventi e News del sito web https://www.santuariodioropa.it/