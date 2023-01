"La luce ed il colore delle stelle", riprende il corso di astronomia di U.B.A.

Riprende venerdì 13 gennaio, alle 20:45 all’Osservatorio Schiapparelli di Occhieppo Inferiore, il corso di avvicinamento all’astronomia organizzato da Unione Biellese Astrofili.

La lezione, he tratterà de "La luce ed il colore delle stelle", sarà tenuta da Ferruccio Cossutta.

“Una serata importantissima – dice Flavio di U.B.A. - perché, se ci pensiamo bene, tutto ciò che vediamo non è altro che luce. A lampadina spenta, nel buio della nostra camera quando andiamo a dormire, non vediamo nulla nonostante che gli oggetti ci siano. Solo la luce ce li fa vedere. Così come quando guardiamo il cielo stellato. E, se stiamo attenti, le stelle non sono puntini bianchi su un fondo-cielo nero. Le stelle sono colorate.... e quante cose ci insegna il loro colore sulla loro natura, età, temperatura, rotazione....”.