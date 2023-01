A Biella spettacolo benefico al Sociale con Fantò

Sabato 14 gennaio alle 21 presso il Teatro Sociale Villani a Biella arriverà GIAN CARLO FANTÒ con il suo spettacolo teatrale OTTO. Sarà un evento artistico di notevole bellezza ed importanza ma sarà anche un'occasione per fare beneficenza. Infatti l'intero ricavato verrà devoluto dal KIWANIS CLUB BIELLA al Fondo Edo Tempia per il progetto bambini ed all'ANGSA Biella per la casa per l'autismo.

Di seguito una breve descrizione della trama dello spettacolo: "Alessandro De La Rocque è un chirurgo, Maria Sole Rigoni una gallerista. Le loro sono vite apparentemente normali. Alessandro non si è mai sposato, il matrimonio di Maria Sole è durato poco; entrambi non hanno figli, tantomeno relazioni. Non si sono mai incontrati, non hanno amici in comune. L'unica cosa che li accomuna è un numero, e quel numero si rivelerà fatale." Per informazioni: 3382023190 o ottobiella@gmail.com.

Queste le parole del presidente del Kiwanis Club di Biella che ha organizzato lo spettacolo: "Mi raccomando partecipiamo numerosi. E' un'occasione per divertirsi e fare nel medesimo tempo del bene. Non dimenticate che l'intero ricavato andrà in beneficenza al Fondo Edo Tempia per il progetto bambini ed all'ANGSA Biella per la casa per l'autismo."