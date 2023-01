Intervento dei Vigili del Fuoco a Ponderano per una fuga di gas all'aperto. A segnalare il fatto alcuni residenti nel pomeriggio di oggi, 10 gennaio: all'arrivo della squadra, si sono svolte le consuete operazioni di messa in sicurezza dell'area. Sembra che la perdita si trovasse in prossimità di un contatore.