Biella, rubata una borsetta dal parcheggio: brutta disavventura per una donna di 58 anni

Brutta disavventura per una biellese di 58 anni, rimasta vittima di un furto a Biella. È successo ieri, 9 gennaio, in un parcheggio di via Ivrea: stando al racconto della donna, qualcuno le avrebbe sottratto la borsetta in pelle, appoggiata sull'auto. All'interno documenti e vari effetti personali.

Ai militari dell'Arma, intervenuti sul posto, avrebbe inoltre segnalato la presenza di un uomo che, qualche istante prima, le avrebbe chiesto informazioni circa il luogo. Le successive ricerche hanno dato esito negativo. Ora si indaga per accertare esattamente quanto accaduto.