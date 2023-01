Anziano investito da un'auto a Tollegno, è in codice rosso all'ospedale

Attimi di preoccupazione a Tollegno: stando alle prime ricostruzioni del caso, un anziano è stato investito da un'auto in transito. È successo poco dopo le 15 di oggi, 10 gennaio, in via Martiri della Libertà, a Tollegno.

L'urto violento ha immediatamente destato l'attenzione dei residenti che si sono subito precipitati per strada per soccorrere il malcapitato, fino all'arrivo del 118. In seguito, è stato affidato alle cure dei sanitari. Sembra che il conducente del mezzo sia stato tradito dal sole e non avrebbe fatto in tempo a frenare alla vista dell'uomo

Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto. Non sono ancora note le condizioni di salute del 87enne ma è stato trasportato all'ospedale in codice rosso.