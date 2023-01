Ancora piante sulla strada: interventi a Torrazzo, Magnano e Netro

Ancora piante in mezzo alla strada a causa del vento di queste ore. I crolli sono stati segnalati nei comuni di Torrazzo, Magnano e Netro, in alta Valle Elvo. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Gli interventi di rimozione degli alberi e di messa in sicurezza si sono conclusi intorno alle 10.30, dopo oltre tre ore dalla prima chiamata.