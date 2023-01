Servizio civile all’Istituto per la storia della Resistenza di Varallo

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Varallo sarà sede di svolgimento del Servizio civile universale per il 2023 con il progetto Conoscere la storia per costruire il futuro, che prevede la disponibilità di 4 volontari. Si tratta di un’opportunità offerta ai giovani del territorio per apprendere i fondamenti dell’attività di gestione di beni culturali (interventi relativi al patrimonio archivistico e bibliotecario) e contribuire alla raccolta e alla conservazione della memoria storica dell’età contemporanea.

Possono presentare domanda le ragazze e i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano più di 28 anni e siano cittadini italiani o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Il servizio avrà la durata di 12 mesi, da svolgersi presso la sede di via D’Adda 6 in Varallo, per un impegno settimanale di 25 ore. È previsto un contributo economico di 444,30 euro mensili.

La domanda deve essere presentata entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo:https://domandaonline.serviziocivile.it

Per qualsiasi chiarimento o per assistenza in fase di domanda l’Istituto è disponibile negli orari di ufficio (telefono 0163 52005).