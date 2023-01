Biella, San Sebastiano ha accolto la Fanfara dei Bersaglieri nel giorno dell’Epifania

Dopo due anni di silenzio, il 6 gennaio scorso ha avuto luogo la Fanfara dei Bersaglieri. Arrivata suonando come da tradizione nella piazzetta davanti alla Basilica, dopo aver salutato i presenti con le caratteristiche note bersaglieresche, sono entrati di corsa per accompagnare la Santa Messa officiata dal frate francescano Costantino, Priore e Cappellano della Sezione Bersaglieri di Biella.

E’ stato un piacevole ritorno salutato con applausi da tutti coloro che hanno voluto partecipare alla Festa. Al termine della Messa, il Presidente Provinciale dei Bersaglieri Giuliano Lusiani, ha voluto ringraziare tutti i numerosi presenti ed in particolare salutare e ringraziare le autorità civili e militari, assieme ad alcuni rappresentanti delle Associazioni d’Arma.

Una particolare attenzione è stata riservata agli amici Bersaglieri di Nerviano, in provincia di Milano, giunti per ricordare il comune amico Paolo Fusco, che prematuramente negli scorsi giorni è andato avanti. Sottolineato con scrosciante applauso l’annuncio del 91° compleanno nel giorno dell’Epifania, del Bers. Lusiani Walter, fratello del Presidente Giuliano, che per motivi di salute, contrariamente alle sue abitudini, non ha potuto partecipare. La presenza del dott. Francesco La Marmora con la signora Silvia, sono stati ben accolti nella Cripta della loro Famiglia all’interno della Basilica, con gli onori alla Tomba del Fondatore del Corpo dei Bersaglieri Gen. Alessandro La Marmora, i cui resti sono giunti a Biella da Kadikoy in Crimea dove era deceduto.

Anche la presenza dell’ultranovantenne Generale dei Bersaglieri Scipione La Sorte, nostro concittadino, è stata salutata con affetto, con qualche lacrima di commozione dell’interessato. Il trasferimento al Monumento al Bersagliere in Piazza La Marmora per la deposizione di una corona d’alloro e per ricordare i Caduti di tutte le guerre, è stato accompagnato dalla Fanfara che con le note del “Piave”e con i saluti finali hanno concluso il programma della mattina. Appena possibile, i musici con le loro squillanti note e con alcuni tratti di corsa, sfileranno anche per le vie della Città per salutare la gente.

Il partecipato pranzo presso il Ristorante del Circolo Tennis di via Liguria, sapientemente preparato e servito, ha permesso ai numerosi presenti di trascorrere un pomeriggio in allegria, programmando altri prossimi incontri, anche in preparazione della partecipazione biellese al prossimo Raduno Nazionale Bersaglieri che si terrà a La Spezia dal 21 al 29 maggio 2023. Le note della Fanfara suonate in gruppo ed a ruota libera, hanno concluso in bellezza ed allegria la giornata di Festa. E’ stato un grande ritorno, sottolineato ed apprezzato da tutti i presenti. I Bersaglieri, con la loro passione, il loro entusiasmo e la loro volontà non mollano mai, con un arrivederci a Cavaglià domenica 15 gennaio per la Befana Cremisi della loro Sezione.