Befana in visita al Presepe Gigante di Marchetto (foto dalla pagina Facebook di Presepe Gigante di Marchetto-Mosso)

Una visita davvero speciale ha destato l'attenzione dei visitatori. Nei giorni scorsi, la Befana si è recata in visita al Presepe Gigante di Marchetto, a Mosso, nel comune di Valdilana. Per l'occasione, è stata immortalata in scatti davvero suggestivi dai presenti.