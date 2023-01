Anche a Portula arriva la Befana. E dal campanile cala un'enorme e lunga calza

Grandissima partecipazione ai festeggiamenti della frazione di Castagnea, a Portula. La Befana è stata accolta, nel pomeriggio, da tantissimi bimbi, grazie anche alle scuole che hanno promosso l’evento.

Dopo la visita alla sua casa, che aveva già riscosso grande successo l’anno scorso, grandi e piccini hanno poi partecipato alla passeggiata al tramonto accompagnata dai racconti della magica vecchina. E come ogni anno i partecipanti hanno rivolto lo sguardo verso il campanile della chiesa per ammirare la calza più lunga d’Italia. Anche la polenta concia è stata decisamente apprezzata, con circa 60 piatti distribuiti e consumati in allegria.