A Tollegno anche la maggioranza contribuisce con lo stipendio al bene della comunità

A dicembre il consiglio comunale di Tollegno ha dato il via libera: nel 2023 il sindaco Pier Giuseppe Acquadro rinuncerà al metà del suo stipendio come amministratore, mentre assessore e vicesindaco non percepiranno alcun gettone a favore della sistemazione del parco giochi del Villaggio Filatura.

E' invece di questi giorni la delibera di giunta attraverso la quale assessori e consiglieri di maggioranza hanno deciso di devolvere l’importo del Fondo degli amministratori di maggioranza in parte alla Società Pro Loco di Tollegno da versare sull’apposito conto corrente creato dalla stessa per la raccolta fondi destinati alla realizzazione di parchi gioco e in parte all’Istituto Comprensivo di Andorno Micca, per l’organizzazione del “Premio Straudi”.

A maggio anche i consiglieri di minoranza avevano destinato all’associazione Agorà di Tollegno i gettoni di presenza quali contributi con finalità di beneficenza.