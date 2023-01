Bergo Rent, dal 14 gennaio la concessionaria sarà aperta anche di sabato pomeriggio

Bergo Rent, la concessionaria ufficiale dei marchi DR e Ligier - per le microcar - della provincia di Biella, da quest’anno accoglierà i clienti un giorno in più a settimana: da sabato 14 gennaio, infatti, sarà aperta tutti i sabati pomeriggio dalle ore 14:30 alle 19:00.

In concessionaria sono inoltre arrivati i nuovi modelli della casa: si tratta della DR F35 “Touring Suv”, della DR 6.0 “Voyager Suv” e della DR 4.0 “Family Suv” (come i modelli in foto).

Scoprili tutti nella concessionaria Bergo Rent di Biella (BI), in via Ivrea 103.

Per informazioni: Tel. 346 501 0705

Pagina Facebook: www.facebook.com/BERGORentcoBERGOPneumatici

Sito: www.bergopneumatici.it