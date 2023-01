Illuminazione a Biella: il Comune rivede gli orari per contenere i costi, e punta al gestore unico

I rincari delle bollette hanno toccato anche Biella, tanto che il Comune ha dovuto rivedere gli orari di accensione e si spegnimento dell'illuminazione pubblica. Il ritocco dei timer non è però l'unica novità che riguarda gli impianti di illuminazione della città: l'amministrazione è infatti al lavoro per arrivare ad avere un solo gestore.

A entrare nei dettagli è il sindaco: "Anche il Comune risente delle bollette più care rispetto a prima - spiega il Sindaco Claudio Corradino - . Per questo motivo abbiamo accorciato gli orari di accensione di mezz'ora anticipando lo spegnimento dei lampioni e ne abbiamo ritardata l'accensione sempre di 30 minuti. Allo stesso tempo abbiamo però anche messo in pista un accordo importante che prevede un unico interlocutore per l'illuminazione pubblica".

A oggi il Comune fa riferimento a tre gestori. "E' un problema - continua il primo cittadino - perchè al momento anche solo per allacciare un contatore dobbiamo capire prima a chi fare riferimento e le pratiche sono molto lunghe. Se il gestore fosse uno solo e si occupasse di tutto lui, sarebbe molto più semplice. Noi vogliamo arrivare ad avere solo un punto di riferimento che ci dia anche la manutenzione, il pacchetto completo insomma. Vogliamo arrivare ad avere un'illuminazione pubblica più efficiente".