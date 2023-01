Le video-adozioni di News Biella: i pelosi di Bulli e Pupe con La Coda VIDEO e FOTO

Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 130.000 animali domestici, tra cani e gatti, e quasi l’80% rischia la morte per le strade delle nostre città. Per fortuna a portare una scintilla di speranza ci pensano Associazioni, rifugi e canili i cui volontari si prendono cura degli animali abbandonati da padroni irresponsabili.

Tra questi abbiamo parlato con Silvia Tiani, presidente di Bulli e Pupe con La Coda ODV. L’Associazione, con sede a Camburzano, è formata da volontari biellesi che condividono soprattutto la grande passione per gli animali. I cani ospitati, in stallo casalingo o pensioni a pagamento, sono tenuti con la massima cura. Oltre ad occuparsi della salute dei cani, i volontari si preoccupano anche di fornire chip e vaccinazioni e, se necessario, si occupano anche della sterilizzazione dei pelosi che accolgono.

Fino al momento dell’adozione, tutti i cani sono inseriti in ambienti simili a quelli domestici per permettere loro il maggior confort possibile, e per preparare i pelosi alla loro nuova vita in famiglia.

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile:

visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/

oppure contattare Lorenza al numero 348 9380804, o Silvia al numero 340 9087029

GIULIO

Giulio è un Rottweiler di 6 anni, in ottima salute e in regola con vaccini e chip.

E’ un ragazzone dolcissimo, amante delle persone e delle coccole. Ama le passeggiate ed è molto educato e facilmente gestibile sia al guinzaglio che in casa.

Cerca una famiglia affettuosa ma senza altri animali, con cui purtroppo non è compatibile.

CHIARA

Questa piccola meticcia è Chiara, di circa 3 anni, vaccinata, dotata di chip e sterilizzata.

E’ una cagnolina dolcissima che interagisce bene con altri animali.

Inizialmente è timida con le persone nuove ma se si guadagna la sua fiducia Chiara ricambia con tantissimo affetto, rivela infatti la sua vera natura di coccolona.

NALA

Nala ha 1 anno e mezzo, è in perfetta salute, vaccinata, sterilizzata e dotata di chip.

Questa cagnolina è un concentrato di affetto. Non ha problemi con gli altri cani, nè tantomeno con le persone. E’ abituata alla vita domestica, già che prima di essere accolta viveva con un papà che sfortunatamente ha dovuto lasciarla per motivi di salute.

E’ in cerca di una casa calorosa e che le permetta di ritrovare quell’amore che le è stato tolto.