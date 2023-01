Lavori a Miagliano, da oggi un dosso stradale di fronte al nido

Da oggi, 9 gennaio, verrà avviato a Miagliano il cantiere per la realizzazione di dosso stradale artificiale con annesso passaggio pedonale, in prossimità dell'entrata dell'asilo nido intercomunale; in ragione di tale intervento la circolazione veicolare sarà inibita nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà all'altezza del civico n. 8 e via IV Novembre all'altezza del civico n.2. La conclusione dei lavori è stimata per giovedì 19 gennaio.

Non è prevista l'interdizione all'utilizzo dei parcheggi sulla medesima piazza. L'operazione, finalizzata a migliorare la sicurezza dei pedoni nell'attraversamento della carreggiata, è un intervento facente parte del V cantiere 2022. Il dosso sarà realizzato con materiali in armonia con il contesto urbano della piazza comunale e più specificatamente con cubetti in sienite e in botticino bianco.