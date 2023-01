Ippon 2, esami e premio CONI

Alla Ippon 2 Karate, Struttura Abilitata Centro di Avviamento e Orientamento allo Sport CONI, nella settimana precedente le Festività Natalizie, alla presenza delle famiglie, si sono svolti gli esami di passaggio cintura per i bambini/e e ragazzi/e. La preparazione si è svolta durante le lezioni annuali seguendo la metodologia indicata dalla FIJLKAM attraverso il Programma all'Attività Pre Agonistica Giovanile. I giovani allievi dai 4 agli 11 anni, esaminati dal maestro Feggi con la collaborazione dell’Allenatore Taglioretti Thomas e dell’Asp.

Allenatrice Sette Gaia, hanno eseguito percorsi basati sulle abilità motorie e tecniche di base fondamentali del karate; gli agonisti hanno dato dimostrazione di combinazioni di tecniche di karate (Kihon) e di Kata e Kumite. Al termine, tutti hanno superato le prove e sono stati promossi ricevendo in premio la desiderata cintura nuova. Ancora soddisfazione in casa Ippon 2 per il Riconoscimento CONI ottenuto dall’atleta Mosca Filippo per il titolo di Campione Italiano FIJLKAM categoria Esordienti, ottenuto nel 2021. Il premio è stato consegnato nella serata di venerdì 23 dicembre durante la cerimonia delle Benemerenze CONI che si è svolta al teatro di Cossato. I corsi per i più piccoli sono stati sospesi fino al 9 gennaio, ma gli agonisti hanno proseguito gli allenamenti anche durante le Feste in vista dei prossimi appuntamenti Internazionali che saranno la gara di Serie A ad Atene e gli Open di Croazia a Samobor.