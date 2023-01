ISEE e pratiche burocratiche? Ci pensa Katia di Team Service!

Il centro multiservizio di Candelo “Team Service”, inaugurato lo scorso anno e gestito da Katia Spagnolo, inizia il nuovo anno con tanta energia ed è pronto ad organizzare le nuove pratiche per soddisfare i bisogno di ogni cliente. Katia offre servizi di CAF, Patronato, assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti di carattere amministrativo e burocratico, con un focus particolare sui servizi telematici.

La compilazione di ISEE, la richiesta dell’identità digitale SPID o la realizzazione di 730 con Katia non saranno più un problema: le sue conoscenze, unite alla sua grande flessibilità di orari e giorni dedicati agli appuntamenti, permetterà ad ogni cliente di sbrigare le proprie pratiche burocratiche (come firma digitale, CNS, deleghe online, richieste di congedo parentale o di pensioni di invalidità, visure catastali, apertura di una casella PEC, fatturazione elettronica, e molto altro) con estrema facilità.

Per svolgere le proprie pratiche è possibile recarsi nella sede fisica di Candelo oppure, per i più “digital friendly”, è possibile collegarsi direttamente online sul sito di Team Service. Per le persone più anziane o che hanno difficoltà a spostarsi, Katia offre il servizio di assistenza delle pratiche direttamente a domicilio. Rimane inoltre sempre raggiungibile via mail e via WhatsApp, rendendo il suo servizio unico sul territorio, pensato a misura del cliente.

Katia si occupa inoltre di traduzioni asseverate, sicurezza sul lavoro e consulenze finanziarie, e di sbrigare le pratiche del cliente direttamente negli uffici di Camera di Commercio o Agenzia delle Entrate, con risultati sempre di successo grazie alle sue competenze ed alla sua precisione.

Ciò che contraddistingue l’attività di Katia è proprio la sua grande passione per questo settore: mossa dall’obiettivo di andare incontro alla comunità con servizi il più possibile adatti ai tempi e ai modi di ciascuno – conscia del fatto che, al giorno d’oggi, siamo tutti sempre molto impegnati e trovare il tempo per recarsi agli sportelli nei giorni e negli orari tradizionali è difficile, nonché spesso molto stressante – lavora ogni giorno seguendo questo ideale: “meno tempo da dedicare alla burocrazia è più tempo da dedicare a sé stessi”.

Il centro è a disposizione per proporre alla popolazione biellese un’ampia gamma di soluzioni mirate a velocizzare i tempi, snellire la burocrazia e a garantire al cliente un ampio grado di soddisfazione; sarà infatti Katia, come consulente e referente, a farsi carico di tutto.

Lo studio si trova a Candelo (BI) in via San Sebastiano 16 ed è aperto da lunedì alla domenica, sempre su appuntamento.

Per informazioni: Tel. 015 8131643 - 347 3006499 (Katia)

Mail: k.spagnolo@team-service.it oppure ts217@team-service.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/Team-Service-Candelo-103121999052152

Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/team-service-candelo