Dal Nord Ovest - Si ribalta con il trattore, 67enne perde un braccio

Un uomo di 67 anni ha perso il braccio destro a seguito di un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 gennaio, a Settimo Torinese.

L'uomo, del posto, era ai comandi di un trattore che, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato. A seguito dell'urto il 67enne è rimasto agganciato al giunto cardanico del mezzo che lo ha gravemente ferito all'arto superiore.

L'uomo è stato ricoverato al Cto e sottoposto a un intervento chirurgico: non è in pericolo di vita. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso.