Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile a Galliate, uno dei primi del 2023. Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito dalla caduta da una altezza di 7 metri di parti di un tetto che lo hanno colpito al capo. L'uomo è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.