Sente strani rumori fuori dalla finestra, si affaccia e scopre 20 mucche libere all'interno del suo terreno. È successo ieri sera, poco dopo le 23 di ieri, 8 gennaio, tra i comuni di Castelletto Cervo e Mottalciata.

Una volta allertati, i Carabinieri si sono portati sul posto per gli accertamenti di rito. In seguito, sono riusciti a mettersi in contatto con il proprietario che, in tempi brevi, ha provveduto a recuperare gli animali.