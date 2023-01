Carabinieri, sanzioni nel Biellese per mancata o errata compilazione formulario di trasporto rifiuti

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo e del NIPAAF di Biella, lo scorso 27 dicembre, hanno proceduto alla conclusione delle notifiche di n°142 verbali amministrativi, per un ammontare notificato pari a € 449.033,34, redatti a carico di privati, di responsabili di enti/ditte e di imprese, per mancata o errata compilazione del formulario di trasporto rifiuti.

La complessa e meticolosa attività d’accertamento svolta dai militari è la conseguenza dell’ esame documentale degli atti e delle carte sequestrati il giorno 07.06.2022, a seguito della perquisizione che la D.D.A. della Procura della Repubblica aveva delegato al NIPAAF di Biella di Torino, compiuta presso un impianto di gestione rifiuti e nelle abitazioni di soggetti indagati residenti nel Biellese, a carico dei quali, è pendente l’accusa di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti", ex artt. 110 e 452 quaterdecies c.p..

Le numerose irregolarità riscontrate nell’accurato controllo dei documenti di trasporto e dei formulari di rifiuti, all’uopo utilizzati per la movimentazione dei rifiuti, ha fatto emergere numerose violazioni al testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006) per mancata o errata compilazione del formulario di trasporto rifiuti.

140 sanzioni, di importo pari a € 3.200,00 ciascuna, sono state comminate per le fattispecie in violazione del D.Lgs. n. 152/2006, art.193 c. 1 sanzionato dall’ art. 258 c . per: trasporto propri rifiuti con FIR aventi dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità; trasporto di rifiuti per conto terzi mancanti di dati/dati inesatti rilevanti; trasporto da ditta per conto di privato con FIR carente di dati su tracciabilità.

2 sanzioni, di importo pari a € 516,67 ciascuna, sono state comminate per le fattispecie in violazione del D.Lgs. n. 152/2006, art. 190 c. 3 sanzionato dall’ art. 258 c. 5) per trasporto di rifiuti con FIR con dati incompleti o inesatti, ma contenenti tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge.