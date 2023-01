Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme avvertendo per tempo i proprietari del camino che, per cause da accertare, è stato investito dalle fiamme. È successo ieri sera, poco prima delle 21, in via Cottolengo, a Biella.

L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha scongiurato conseguenze ben più gravi; in seguito, hanno avuto luogo le consuete operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata.