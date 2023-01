Biella, 5 auto si scontrano in due incidenti: una giovane finisce in ospedale

Cinque auto coinvolte e una giovane in ospedale con ferite lievi: è il bilancio del doppio incidente stradale avvenuto a Biella tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, 9 gennaio.

Due auto si sono scontrate per cause da accertare all'incrocio tra via Piave e via Trieste poco prima delle 12.30. Indenne le conducenti, due donne di 55 e 24 anni. Intorno alle 14, invece, sinistro tra tre auto in via Ogliaro, con una 25enne trasportata all'ospedale, in codice verde, dal personale sanitario del 118.

Senza conseguenze le altre due persone al volante, uomo e donna di 48 e 40 anni. Agli agenti di Polizia Locale il compito di raccogliere i rilievi e stabilire la dinamica esatta dei fatti.