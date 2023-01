A Valdengo tutti attorno al falò per la festa del Pan e Vin FOTO

Lo scorso venerdì 6 gennaio, molte famiglie si sono riunite per i festeggiamenti della tradizionale festa del Pan e Vin di Valdengo. La 42a edizione si è rivelata un successo per il Gruppo Amici Sportivi Valdengo ed il Comitato Festeggiamenti Monastieresi e Meolesi Biellesi, che dopo due anni di pandemia ha potuto riprendere l’organizzazione dell’evento come prima.

Particolarmente apprezzati il presepe allestito nel Centro Sportivo e soprattutto il falò propiziatorio, la cui mancanza si era fatta sentire negli anni scorsi. Grandi e piccini hanno condiviso la tipica pinza, torta emblema della festa, e si sono riscaldati con bicchieri vin brulè per concludere la piacevole giornata. Anche il pranzo ha riscosso successo, con 120 posti occupati e altrettanti partecipanti soddisfatti.