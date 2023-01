A Bagneri torna la battitura delle castagne

La tradizionale “battitura” delle castagne, programmata a inizio dicembre e poi purtroppo annullata per il maltempo (la pioggia impedisce infatti di svolgere le operazioni di battitura, con il rischio di perdere il raccolto), sarà “recuperata” domenica prossima 15 gennaio; è stato infatti possibile, grazie all’abbondanza delle castagne raccolte in autunno, caricare ancora la graa.

Ecco il semplice programma di domenica prossima, in una giornata aperta a chi vorrà condividere la battitura con gli abitanti, volontari e scout: ritrovo alle 8,30/9 direttamente alla graa dell’Aurelia (vicino alla Madonna del Piumin, appena sotto al Tracciolino), per lavorare insieme; alle 13 pranzo semplice (primo caldo preparato dai volontari, con posti limitati, riservato a chi parteciperà concretamente all’attività e accompagnatori, si invita a prenotarsi chiamando Gilberto al 3396881717); alle 15 santa messa in chiesa parrocchiale; alle 16 visita guidata all’Ecomuseo della Civiltà Montanara, con la sala del castagno.

Per conoscere la lavorazione tradizionale delle castagne, si invita a vedere il documentario di GEO dedicato a Bagneri che è stato riproposto il 9 novembre 2022 su Rai3 , si trova facilmente su Raiplay inserendo “Bagneri” nella casella di ricerca. La giornata della battitura è inserita nelle attività dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, progetto Scuola Senza Pareti, in collaborazione con l’Associazione Biellese del Castagno. In caso di pioggia la battitura sarà rinviata, seguiranno aggiornamenti sui canali socia FB/IG degli Amici di Bagneri.