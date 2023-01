Vigliano, al via le iscrizioni all'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese comunica che, dal 9 al 30 gennaio 2023, i genitori potranno effettuare, esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) le iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024.Per la sola scuola dell'infanzia statale, le iscrizioni dovranno essere presentate in formato cartaceo, presso la sede principale dell'Istituto, via Dante Alighieri 6 a Vigliano Biellese.

Sul portale del sito dell'Istituto comprensivo (link a fondo pagina) sono fornite le indicazioni del caso per procedere all'iscrizione; nella nota allegata le info sui soggetti tenuti all'iscrizione. L'Istituto comprensivo stesso, e le scuole superiori destinatarie delle domande, forniranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazioni informatiche. Le domande di iscrizione e/o le richieste di consulenza presso l’Istituto Comprensivo potranno avvenire su appuntamento (tel. 015510546) nei seguenti orari: lunedì 8:10 – 9:30 11:15 – 12:30 13:15 – 15:30martedí - mercoledí - giovedí – venerdí 8:10 – 9:30 11:15 – 12:30.

Le iscrizioni scadranno improrogabilmente il 30 gennaio 2023.