Tanti bambini a Candelo per le attività della Biblioteca

Buona partecipazione all'iniziativa messa in campo dalla biblioteca di Candelo per la festività dell'Epifania. Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Le foto sono dell'attività in Biblioteca, un motore continuo di iniziative e di cultura per la nostra comunità e non solo, vista la partecipazione di tanti bambini candelesi ma anche da tutto il Biellese. Un grazie speciale agli Uffici e ai volontari che mettono in moto tutte queste belle attività”.