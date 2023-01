Buoni carburante elettronici, cosa sono e dove acquistarli?

L’acquisto di un’auto presuppone spese periodiche da tenere assolutamente in conto, come quella relativa all’acquisto del carburante. È chiaro che non ci si possa esimere da questi costi, trattandosi di un componente necessario per far funzionare e circolare la macchina. Ogni auto necessita di carburante in maniera più o meno frequente in funzione dei consumi, della grandezza del motore in termini di volume di cilindrata, della potenza che lo stesso eroga, della stazza della vettura e, chiaramente, dalla sua usura.

Negli ultimi tempi, poi, il prezzo dei carburanti è aumentato e non di poco, spingendo diverse persone a dover stringere la cinghia per poter fare rifornimento senza problemi. Esistono, però, delle soluzioni, proposte ai privati cittadini e, soprattutto, alle aziende, con le quali è possibile venirgli incontro e attutire i costi del carburante.

Trattandosi di un bene necessario quando si possiede un’automobile, per qualche mese il Governo ha introdotto bonus ed eliminato il prezzo delle accise, facendo scendere il prezzo dello stesso fino agli standard precedenti all’attuale crisi energetica. Con il ritorno dei prezzi gonfiati, però, trovare una soluzione alternativa per poter fare rifornimento in tranquillità è diventato una prerogativa e, per questo motivo, molti automobilisti hanno iniziato a mettersi in cerca dei buoni carburante elettronici.

Lo vedremo anche successivamente, ma è importante sapere che online, tramite portali dedicati come quello di Bestshopping, è possibile acquistare buoni carburante scontati, grazie alla formula del cashback, ovvero un rimborso sulla cifra spesa.

In questa guida andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su questi buoni, come vengono utilizzati e dove possono essere acquistati, in modo tale da sanare ogni dubbio al riguardo e permettere alle persone di accedervi in maniera facilitata e senza riscontrare problematiche o impedimenti di sorta nella loro fruizione.

Buoni carburante elettronici: tutto ciò che c’è da sapere, ecco cosa sono

L’oggetto della nostra guida di oggi, ossia il buono carburante elettronico, non è altro che una carta prepagata non nominativa che funziona attraverso una banda magnetica e che presenta un consumo scalare. È possibile sottoscrivere questi buoni con tutti i marchi distributori di carburante che erogano il servizio in Italia, a prescindere che si tratti di benzina, gasolio, GPL o metano.

I principali distributori di carburante accettano questo metodo di pagamento, in tagli differenti. Ne sono, infatti, disponibili all’acquisto di diversi, dalle piccole alle grandi quantità di denaro. Dieci, trenta, cinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquecento euro; sono questi, di solito, gli importi disponibili all’acquisto per poter fare benzina evitando i contanti e viaggiando in maniera ancor più tranquilla.

I buoni carburanti possono essere utilizzati anche gradualmente e non in maniera necessaria tutti in una volta. L’importo è, infatti, frazionabile, con il valore residuo che può essere letto sullo scontrino che viene rilasciato dal gestore ogni qualvolta si effettua una spesa di carburante. Quando si utilizza un buono carburante bisogna tener presente che, anch’essi, siano soggetti a scadenza e che, per questo motivo, vadano spesi entro il tempo limite.

Generalmente, essi si attivano entro un giorno dalla data di richiesta, venendo, a quel punto, emessi. Per quanto riguarda la loro scadenza, invece, essi decorrono dopo 18 mesi dall’attivazione. Attualmente, i buoni carburante rappresentano una soluzione sicura, moderna e immediata per rispondere alle esigenze degli automobilisti.

Perché utilizzare i buoni carburanti, i motivi principali

Quando si parla di buoni carburante ci si riferisce ad una soluzione, come già precedentemente accennato, molto comoda per poter pagare il rifornimento. Essi sono, del resto anche un’ottima idea regalo, soprattutto visto il prezzo della benzina e del gasolio al giorno d’oggi. Al di là di questo, i buoni carburante sono l’ideale per poter vedersi riconosciuti premi o incentivi aziendali, in funzione dei piani governativi validi al momento della sottoscrizione.

Un buono carburante è, inoltre, un metodo di pagamento sicuro e comodo, da utilizzare assolutamente per poter eliminare il denaro contante. Infine. Essi presentano un servizio clienti dedicato, con il quale è possibile incorrere in errori o continuare ad avere dei dubbi in merito al loro utilizzo, all’erogazione e ai tempi utili per poterli utilizzare.

Dove acquistare i buoni carburante

Per quanto riguarda le tipologie d’acquisto dei buoni carburante, essi sono reperibili molto facilmente, sia nelle stazioni di servizio delle varie aziende che erogano benzina, gasolio, metano e GPL nel nostro paese che sulle loro rispettive piattaforme online, oppure rivolgendosi ai numeri verdi messi a disposizione dalle stesse.

Esistono, poi, delle soluzioni alternative in rete con le quali è possibile acquistare buoni carburante in maniera ancor più conveniente. Ci sono, infatti, dei siti utili a poterlo fare.

La formula di cui abbiamo parlato prima, quella relativa al cashback, si è rivelata particolarmente comoda sin dalla sua introduzione, poiché in grado di fornire un risparmio sempre comodo su varie tipologie di spesa, così come con il carburante. Ovviamente, occorrerà valutare le condizioni del servizio e tenere presenti tutte le variabili in ballo per non perdere le migliori offerte relative ai buoni carburante.