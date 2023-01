Si rinnova il corso per soccorritori di S.O.G.IT Biella

S.O.G.IT Croce di San Giovanni, sezione cossatese, organizza un nuovo corso per aspiranti soccorritori, dopo il successo della prima edizione dell’anno scorso. Il corso si terrà presso la sede di Vigliano Biellese, in via Quintino Sella 16.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.sogitcossato.org, scrivere all’indirizzo mail sogitcossato@libero.it, oppure contattare Mariagrazia Anteghini al numero 333 3206572.