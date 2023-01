Media di Chiavazza, Nino Costa, oggi il ritorno in classe degli allievi, FOTO e VIDEO

Media di Chiavazza, Nino Costa, oggi il ritorno in classe degli allievi

I lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico Nino Costa, media del quartiere di Chiavazza, hanno una scadenza di febbraio 2023, ma ad inizio cantiere, fine luglio 2022, l'incognita di alcune lavorazioni sarebbe stata la temperatura, ed ecco perchè l'assessore all'Edilizia Scolastica Gabriella Bessone ha voluto che gli interventi iniziassero nel blocco delle aule. Nel frattempo, i ragazzi e le ragazze hanno iniziato l'anno scolastico alla Gromo Cridis, con tutte le problematiche legate al trasferimento.

Durante le lavorazioni si è ipotizzato il rientro subito dopo le vacanze natalizie e così è stato. Stamane, lunedì 9 gennaio, i ragazzi e le ragazze delle 8 classi, pari a 196 alunni, sono tornati a sedere nei loro banchi in via De Amicis.

Ad accogliere gli studenti, oltre al Preside dell'Istituto Biella 2 cui fa capo la scuola Tiziano Badà, c'erano anche gli assessori comunali Gabriella Bessone e Davide Zappalà e l'assessore regionale Elena Chiorino.

"Sono davvero soddisfatta - commenta l'assessore Bessone - della consegna del blocco delle aule nei tempi che avevo previsto spendendo parole di rassicurazione sia agli alunni che alle famiglie e a tutto il corpo docente. L'incognita della temperatura esterna, ha fatto sì che la scelta di lavorare solo sul blocco aule fosse la più corretta e propositiva per un rientro anticipato, scelta che oggi direi adeguata. Il prossimo passo sarà la parte degli uffici e dei locali mensa. Certo non mancheranno i disagi ma la mia priorità era quella di riportare in sede gli alunni".

L'assessore ringrazia gli allievi e le allieve e le famiglie alle quali è stato chiesto di adeguarsi a un'altra sede da inizio anno anche se sopportate dall'amministrazione quotidianamente pronta a risolvere tutte le problematiche.

"Capisco che non è stato semplice - conclude l'assessore - e qualche polemica c'è stata, e a questo proposito mi preme però sottolineare che le polemiche a volte lasciano il tempo che trovano, è il rispetto che è fondamentale, e a oggi posso dire che il rispetto da parte nostra c'è stato".