Le mete turistiche sostenibili del Piemonte

Il turismo sostenibile è un tipo di attività basata sulla salvaguardia e sul rispetto dell'ambiente, sia dal punto di vista della natura che della cultura e delle tradizioni delle comunità locali. Ne consegue che le strutture promotrici di questo modo di viaggiare consapevole, etico e responsabile sono tutte fortemente impegnate a proteggere l'identità del luogo e che il medesimo atteggiamento viene richiesto al visitatore.

Piccoli comuni tutti da scoprire

Il Piemonte è ricco di località che conservano storie e paesaggi risalenti a epoche d'altri tempi, con un’offerta turistica espressa attraverso una perfetta sinergia tra le tradizioni e la natura circostante. Non è un caso, infatti, che diversi borghi della regione abbiano ottenuto importanti riconoscimenti in questo senso, proprio perché in grado di garantire un ottimo rapporto tra proposte culturali e impatto sull'ambiente.

Il turismo sostenibile nella provincia di Cuneo

Il borgo di Cortemilia, un paese collinare edificato con pietra arenaria locale e famoso per la produzione delle nocciole, i cui gusci vengono utilizzati per generare energia. Qui si può soggiornare in residenze dislocate nel centro storico, chiamate Comunità Ospitali. Da vedere anche il borgo di Castellar, con la sua imponente fortezza trecentesca, che si è distinto per una radicale riqualificazione del proprio patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico e per un'ospitalità innovativa votata al rispetto per l'ambiente e alla sostenibilità.

Altri luoghi da non perdere

Il borgo di Candelo, in provincia di Biella, vanta un ricca offerta culturale, oltre che paesaggistica, tra cui il Ricetto medievale e la Baraggia, una verde zona pianeggiante ricca di castagneti e di alberi secolari. Anche questa località si distingue per l'attenzione alla sostenibilità, così come il comune di Neive, nelle Langhe, con la sua riserva naturale popolata di uccelli di varie specie e le tante cantine dove si possono degustare i migliori vini della regione. Per chi ama la montagna, infine, Alagna Valsesia, un borgo da fiaba incastonato sul Monte Rosa, è la destinazione perfetta per una vacanza responsabile ad alta quota.

Turismo sostenibile in Piemonte anche in bicicletta

Sono tanti gli itinerari da scegliere, sempre nell'ottica della sostenibilità. Tra questi, il percorso che da Avigliana, in provincia di Torino, porta verso il cuore della Val Susa, quello che dal borgo di Vogogna (VB) conduce a Sasso Termine o l'anello che da Ostana (CN) passa per le sorgenti del Po.