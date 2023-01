Biella, si insedia il nuovo prefetto: ecco le dichiarazioni di Silvana D'Agostino

A Biella si è insediato il nuovo prefetto della provincia di Biella: si tratta di Silvana D'Agostino che prende il posto di Franca Tancredi.

Queste le sue prime dichirazioni: “E’ per me un onore svolgere le funzioni di Prefetto, della cui nomina ringrazio il Ministro Piantedosi, in questa terra di arte e cultura, tradizioni ed eccellenze. Entusiasta per la mia prima esperienza lavorativa nel nord Italia, mi impegnerò affinchè la Prefettura continui ad essere un punto forte di riferimento per tutte le istituzioni che operano sul territorio. Quale donna del sud nata sul mare ho sempre amato la montagna, pertanto sono lieta di poter conoscere le bellezze naturali del Biellese, spesso definito Una vetrina di paesaggi. Metterò quindi, le competenze prefettizie al servizio del sistema di salvaguardia de11’incolumità delle persone e del paesaggio dai rischi cui è esposto. In questa terra laboriosa di pregevole imprenditorialità entrerò in punta di piedi, consapevole della necessità di conoscerne le dinamiche e i suoi percorsi, per poter offrire un adeguato contributo istituzionale. Nel pieno rispetto dei diversi livelli di governo e di ogni competenza promuoverò, nelle mie funzioni di rappresentante dello Stato e di coordinamento interistituzionale, la più fattiva sinergia per un costruttivo dialogo. Con la serietà, la dedizione e 1’imparzialità di chi agisce per il pubblico bene e la legalità, sarò sempre al fianco di chi opera per stimolare la continua crescita economica, sociale e culturale della comunità. Nel confidare nella piena e leale collaborazione delle istituzioni e delle componenti della società civile, assicurerò la vicinanza al cittadino soprattutto più debole”.

Poi aggiunge: “Con questi propositi e con i migliori auguri per il nuovo anno appena iniziato, saluto S.Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Biella, i rappresentanti delle altre confessioni religiose presenti sul territorio, i Parlamentari, il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Biella e tutti i sindaci della provincia con cui avvierò presto un diretto dialogo, tutte le autorità civili, militari, le magistrature di ogni ordine, i responsabili delle pubbliche amministrazioni, certa della loro costruttiva e sincera collaborazione, le rappresentanze sindacali, economiche, professionali e sociali, le istituzioni culturali, il volontariato e gli organi di comunicazione e informazione attraverso i quali garantirò la trasparenza dell’azione di Rappresentante dello Stato. Un pensiero di particolare vicinanza dedico alle donne e agli uomini delle forze di polizia e dei vigili del fuoco che con impagabile impegno svolgono, quotidianamente, un encoiniabile opera a presidio delle istituzioni e per la sicurezza e libertà dei cittadini”.