Ibis sacri a spasso per il Biellese VIDEO

La fauna biellese sa regalare sempre grandi emozioni. Nei giorni scorsi, vuoi per le temperature più miti, molti ibis sacri sono stati immortalati da alcuni nostri lettori in alcune aree verdi del territorio. Ancora una volta ringraziamo i nostri lettori per aver condiviso con Newsbiella.it foto e filmati.